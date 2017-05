23:19, 4 Maj 2017

Nëse ju nuk i pëlqeni smartfonat e mëdhenjë dhe të rëndë, atëherë ky produkt mund të jetë pikërisht ajo që po kërkoni, transmeton Klan Kosova.

Është i vogël, i fuqishëm dhe më i mirë se Nokia 3310.

Jelly është smartfoni më i vogël me një lidhje interneti 4G. Ky celular do të ketë dy versione: standard dhe pro. Versioni standard do të kushtojë 109 dollarë, ndërsa ai pro do të kushtojë 125 dollarë.

Jelly do të ketë 1 GB RAM dhe 8 GB hapësirë për foto dhe aplikacione.

