Janë numëruar 642 kuti të votimit, apo mbi 25 për qind të votave nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ).

Me mbi 25 për qind të votave të numëruara, prin koalicioni PDK-AAK-NISMA me 37,27 për qind, ndërsa e dyta është LDK-AKR me 23,80 për qind.

Derisa Vetëvendosje ka 21,80 për qind të votave të fituara.