23:53, 2 Nëntor 2017

Kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje për kryetar të Prishtinës, Shpend Ahmeti, ka prezantuar pjesë prej planeve të tij për infrastrukturën në mandatin e ri të cilin synon ta marrë më 19 nëntor.

“Me sallën koncertale jemi në gjysmë, i kemi disa ide për lokacionin. Tregjet e reja po i marrin në menaxhim, pasi po e krijojmë ndërmarrjen ‘Tregjet’”.

“Projekti i Tregut të ri të gjelbër është i kompletuar, i ka katër mijë metra katrorë dyqane, një mijë metra katrorë treg. Është investim prej tre milionë eurosh. Vendi është ku gjendet AKP aktualisht”, ka thënë Ahmeti, njofton Klan Kosova.

“Zonën historike do ta kthejmë në një treg të ri, në një vend ku mund të kalojmë kohën në një kafiteri dhe park”.

Ahmeti ka thënë se tashmë kanë marrë një projekt propozim për Tregun e Ulpianës.

“E kemi qartësuar që pjesa më e madhe e tokës është e komunës. Do të ndërtohet plotësisht tregu i ri”.

“Do t’i marrim në menaxhim edhe tregjet tjera në Prishtinë, si ai me shumicë dhe tregun e kafshëve dhe atë të makinave. Do ta kthejmë tregun e makinave në Kodrën e Trimave. Atje ndoshta do të dërgojmë edhe një Qendër Tregtare”, është shprehur Ahmeti në Analiza Lokale.

Më tej, ai ka folur edhe për procesin e rrënimeve.

“Rrënimet na i ka pamundësuar Ligji i Legalizimit. Mendojmë që të kemi një qasje tjetër, p.sh. ‘Rruga A’, shpronësimi i atyre tokave kushton shumë shtrenjtë. Ne duam të pamundësojmë përmes Hartës Zonale, shpronësimin pa para. Tashmë e kanë parë ‘Rrugën B’ si është gjallëruar ekonomikisht edhe me ndërtime, kështu edhe për ‘Rrugën A’ do të bëhet zgjidhje e jashtëzakonshme”.

“Duam që koeficienti të vlejë njëjtë për të gjitha pronat”.

“Dua të përmend dy kolektorët e mëdhenj me të cilët do të zgjidhej problemi i kanalizimit. Janë projekte që kushtojnë: 3.5 milionë deri në 4 milionë euro kushton një kolektor. Në 4-6 vitet e ardhshme do të zgjidhet problemi me kanalizime në Prishtinë”, është shprehur Ahmeti.

“Kemi shumë ndërtime, por do të ishte mirë që Tophanen ta bëjmë një lagje të banimit kolektiv. I kemi pasur dy probleme. Ndërtimet pa leje janë kryer, tash i kemi ndërtimet me leje”.

“Më 22 tetor ka ndryshuar raporti i forcave në Kuvendin Komunal. Nuk ka hapësirë për konflikt, por për bashkëpunim”.

Ahmeti ka ftuar subjektet tjera në Komunën e Prishtinës për bashkëpunim në Kuvendin Komunal.

“Nuk kam parë ndonjë raport negativ karshi Prishtinës prej Qeverisë Haradinaj. Nëse e jep atë shembull, do të përfitojë edhe nga qytetari i Prishtinës”.

“Nuk jemi inatçorë dhe arrogantë. Kemi thënë se nuk është mirë të na pengojë qeveria sepse këtu jetojnë ¼ e banorëve të Kosovës”.

“Zonën historike e kemi prioritare dhe në shtëpitë private do të investojë komuna. Lagjia Ulpiana është shembull i planifikimit të mirë në gjithë ish–Jugosllavinë”.

“‘Arkitekti i Qytetit’ do të duhej të ndërhynte në estetikë, në fasadë por me kosto të përballueshme”, ka thënë Ahmeti ndër të tjera.

