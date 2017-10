18:16, 10 Tetor 2017

Kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës për Kryetar Komune në Mitrovicë, Safet Kamberi, e ka shpalosur programin e tij qeverisës për zgjedhjet e 22 tetorit, njofton Klan Kosova.

Në emisionin Info Lokale, në Klan Kosova, Kamberi tha se programi i tij dallon në raport me programet e tjera pasi është i strukturuar me njerëzit me të mirë të Mitrovicës të cilët kanë dhënë kontribut të çmuar në këtë program.

“Me plot përgjegjësi them se është një program jashtëzakonisht mirë i hartuar, sepse buron nga kërkesat e qytetarëve dhe është garanci e realizimit”.

“Programi ynë është i bazuar në tetë shtylla, Mitrovica duhet të jetë moderne, do të ndërtohet Ibri nga ura lindore tek Lagjja e Boshnjakëve, që është një prej pikave turistike, mirëpo edhe një prej vendeve më të bukura”.

“Trafiku urban do të realizohet në përpikëri, stacionin e autobusëve do ta funksionalizojmë. Një rëndësi tjetër do t’i kushtojmë vend-parkingjeve, do të krijojmë mbi 700 parkingje. Pastaj është edhe ngrohja qendrore e qytetit”.

Kamberi foli edhe për zhvillimin ekonomik dhe tha se prioritet ka zgjerimin e vendeve të punës.

“Mendojmë të realizojmë projekte me rëndësi, rritjen e vendeve të punës, do të investojmë në infrastrukturë”.

“Në Mitrovicë do të themelohet fondi për punësim, nëpërmjet këtij fondi do t’i mbështesim të gjithë të rinjtë që kanë ide për të hapur ndonjë biznes. Do t’i largojmë të gjitha taksat komunale për bizneset”.

Ndërkaq për bujqësinë, Kamberi tha se nëse zgjidhet kryetar do ta dyfishojë buxhetin.

“Bujqësia në Mitrovicë e ka fondin rreth 130 mijë euro. Këtë fond do ta dyfishojmë, nëpërmjet tij do t’i mbështesim të gjithë bujqit dhe do ta mbështesim turizmin malor, me të vetmin qëllim që rajonit të Shalës t’i kthehet krenaria dhe të bëhet një vend atraktiv për qytetarët”.

