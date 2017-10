17:58, 20 Tetor 2017

Lulzim Kabashi është kandidati i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës që pretendon ta fitojë Prizrenin në zgjedhjet lokale 2017.

Ai ka shpalosur programin e tij në Info Lokale në Klan Kosova.

“Programi im është bërë në bazë të kërkesave të qytetarëve”.

“Jam zotuar se do të krijojë 5000 mijë vende të reja të punës”

“Kabineti im do të ketë 50% gra”.

“Zotohem se për secilën grua që lind të ndahen nga 200 euro”

“Do ta dyfishojmë buxhetin për bujqësi”.

“Do të ndërtojmë gjashtë çerdhe të reja, gjashtë qendra të mjekësisë familjare”.

“Ujë do të ketë 24 orë në Prizren dhe në fshatra”.

“Do të punojmë në ndërtimin e parkingjeve dhe do ta rregullojmë çështjen e mbeturinave”.

“Zotohem se do të punojë në Ligjin për Policinë Komunale”.

Ndër të tjera Kabashi ka thënë se do të krijojë edhe dy drejtori të reja, atë të Pronës dhe të Diasporës.

Pretendenti për Prizrenin ka thënë se nëse ai e merr pushtetin do të anulojë disa tender që janë marrë me procedurë të përshpejtuar.

“Këtu bëhet fjalë për tenderin e teleferikut dhe atë për rregullimin e shtratit të Lumëbardhit”.

Kabashi tutje ka thënë se do të krijojnë pika të reja turistike në Prizren, do të funksionalizojë dy zonat industrial në këtë qytet, do të subvencionojë bizneset që merren me artizanat.

“Unë do të loboj që të ndërtohet rruga Prizren-Tetovë, e cila kushton 450 milionë euro – investitorët arab janë të interesuar që të investojnë në këtë rrugë”.

“Rruga është 45 kilometra, ndërsa uroj që kjo të futet në agjendë se bashku edhe me ndihmën e Qeverisë”.

“Është rrugë shumë e rëndësishme që e shpaguan vetën dhe që lidh të gjitha trojet shqiptare”.

klankosova.tv

