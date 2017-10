22:48, 3 Tetor 2017

Kandidati i PDK-së për Deçanin, Blerand Kadrijaj ka thënë se “gjendja në shëndetësinë e kësaj komune është jashtëzakonisht e keqe”.

Ai në Magazina Lokale në Klan Kosova ka treguar edhe programin e tij për këtë fushë.

“Do të bëjmë funksionalizimin dhe renovimin e Qendrave të Mjekësisë Familjare, do të ketë investim në teknologji si dhe do të bëjmë ndërtimin e sistemit të menaxhimit të cilësisë”.

“Do të sigurojmë automjet për transport të pacientëve që janë në dializë si dhe automjet të ndihmës së shpejtë që do të sigurohen me buxhet të komunës”.

“Do të fokusohemi edhe për ndarjen e fondit të veçantë për furnizim me medikamente”.

Kadrijaj ka shpalosur edhe programin e tij për fushën e bujqësisë.

“Bujqësia do të jetë një nga shtyllat kryesore, si sektor potencial në komunën e Deçanit”.

“Duhet të krijohen parakushte për sektorin e bujqësisë, gjatë mandatit katër vjeçar do të kemi 50 km kanale të ujitjes, do të bëjmë subvencionimin e 450 prodhuesve si dhe subvencionimin e 120 fermerëve si dhe do të kemi këshilla për kooperativa bujqësore”.

Interesante