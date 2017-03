16:21, 17 Mars 2017

Instituti Hidrometeorlogjik i Kosovës ka bërë me dije gjatë fundjavës do të mbajë mot me vranësira dhe intervale me diell.

” Vranësirat gjatë ditës së diell vende-vende do të shoqërohen me riga të izoluara të shiut. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 1 deri 3 gradë Celsius, kurse maksimalet e ditës parashihet të lëvizin ndërmjet 13-16 gradë Celsius”

” Shtypja atmosferike do të ulet për 6-8 milibar , do të fryjë erë kryesisht nga juglindja me shpejtësi deri 8m/s.”, bën të ditur IHMK, transmeton Klan Kosova.