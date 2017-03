21:30, 1 Mars 2017

Një studim i ri ka zbuluar se cili është numri perfekt i partnerëve seksual.

Sipas studimit, numri i partnerëve seksualë përpara se të ‘dorëzoheni’ është dhjetë.

Studimi është kryer nga portali Illicit Ecounters, që promovon aferat.

Më shumë se 1 mijë persona morën pjesë në studim.

Studimi thotë se shumica dërrmuese shprehen se 20 partnerë seksual është një shifër e tepërt.

Vetëm 3% e femrave dhe 4% e meshkujve thonë se u pëlqen ky numër.

Një zëdhënës i kompanisë tha: “Gjërat po ndryshojnë me shpejtësi. Njerëzit po bëhen më tolerantë dhe më aventurierë seksualisht. Nëse do e kishim bërë studimin dhjetë vjet më parë, meshkujt do prisnin që partneret e tyre të kishin fjetur me më pak njerëz”.

Studimi tregoi se femrat janë më të interesuara për historinë seksuale të partnerit se meshkujt.

Interesante