15:21, 10 Mars 2017

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar se gjatë vikendit do të mbajë mot i vranët dhe me intervale të shkurta me diell.

“Vranësirat gjatë ditës së shtune vende-vende do të shoqërohen me reshje shi, kurse në viset malore reshjet e shiut do të shoqërohen me fjolla bore” bën të ditur IHMK.

Temperaturat minimale do të lëvizin nga o deri 4 gradë Celsius, kurse temperaturat maksimale do të lëvizin nga 7-10 gradë Celsius, transmeton Klan Kosova.

