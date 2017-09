17:37, 10 Shtator 2017

Në parashikimin e motit, Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar se gjatë këtyre ditëve, vendi ynë do të jetë nën ndikimin e masave të ajrit me presion të ndryshueshëm atmosferik.

Në këto kushte do të mbajë mot me diell dhe vranësira të cilat ditën e martë vende-vende kanë mundësi të shoqërohen me reshje shiu dhe shkarkime rrufesh.

Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 11-14 gradë Celsius, kurse maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 25-31 gradë Celsius.

Shtypja atmosferike do të ketë luhatje nën vlerat e normales. Indeksi UV mbetet i lartë në orët me diell (të hënën në orët e mesditës).

Do të fryjë erë kryesisht nga juglindja me shpejtësi mbi 11m/s.

