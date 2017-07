9:52, 3 Korrik 2017

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar se vendi ynë gjatë kësaj jave d o të ndikohet nga masat e ajrit me presion të ndryshueshëm atmosferik.

“Dita e hënë do të jetë e freskët ku temperaturat maksimale parashihen të lëvizin ndërmjet 19-21 gradë Celsius dhe në shumë vende parashihet të ketë reshje shiu, kurse tutje deri të premten sërish nxehtë por jo si java që po e lëmë”

” Temperaturat maksimale nga dita e martë deri të premten parashihet të lëvizin nga 26-30 gradë Celsius, ndërsa minimalet do të lëvizin nga 10-15 gradë Celsius. Do të fryjë erë nga drejtimi i verilindjes me shpejtësi deri 12m/s”

IHMK njofton se gjatë vikendit do të krijohen kushte dhe mundësi për reshje, transmeton Klan Kosova.

