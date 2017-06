13:41, 27 Qershor 2017

Pas fitores së madhe të PS në të gjithë vendin duke korrur plot 74 mandate, ka ardhur urimi i parë… nga PD.

Julian Deda i njohur për mbështetjen e tij të madhe nga PD, ka dalë hapur dhe ka uruar kundërshtarin e tij në politikë, në shenjë civilizimi, shkruan albeu.

Urimi:

“Si fillim kundershtari urohet, si shenje civilizimi pas nje gare. Shqiptaret menduan se shoferi me i pershtatshem per ti dhene timonin e kesaj makine me emrin Shqiperi, eshte Edi Rama, kete e treguan me vote.

Demokracia ka rregulla, shumica fiton.

Urime Partise Socialiste per fitoren. Pune te mbare.”

