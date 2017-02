20:24, 14 Shkurt 2017

Deputetët e kishin pritur gjatë debatin në Kuvend për një temë të rëndësishme për shtetin e Kosovës.

Të martën me iniciativën e deputetit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Daut Haradinaj, me përkrahjen e disa ligjvënësve tjerë u diskutua rolin e Forcës së Sigurisë së Kosovës në të ardhmen, njofton Klan Kosova.

Gjithë idenë e tij Haradinaj, e paraqiti edhe në një rezolutë që do të votohej nga Kuvendi, e ku mes tjerash thirret Qeveria që deri më 1 mars të bëjë hapa të duhur për transformimin e FSK-së.

E idea e tij kryesisht gjeti përkrahje. Perderisa një depuetet i LDK-së e lidhi dikutimin për ushtrinë me ditën e të dashuruarve.

Kurse në Vetëvendosje, s’besojnë që një qeveri si kjo aktualja, do mund të bëjë dicka rreth transformimit të FSK-së në FAK.

Por nga PDK kujtuan Listën Serbe, nga e cila varet themelimi i Forcave të Armatosura, në rast se shkohet me procedura të rregullta ligjore.

Pikërisht deputetët nga pakica serbe u akuzuan shpesh që po e lë Kosovësn, pa ushtri të vërtetë.

Por, sigurimi i votave nga radhët e “Srpskas” nuk po duket mision i pamundur nga Ministri i Forcës së Sigurisë Haki Demolli.

Se duhet ndërkombëtarët të japin dritën e gjelbërt për Foract e Armatosura e tha dhe Kryemnistri Isa Mustafa.

Ai tha para deputetëve se ekzekutivi do të bëjë maksimumin që kjo cështje njëherë e përgjithmonë të mar epilogun derisa, deklaroi se edhe me serbët do të vazhdoi dialogu.

Kronikë e Besnik Tahirit.

