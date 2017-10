8:20, 25 Tetor 2017

Kuvendi i Kosovës sot në orën 10:00 do të do të mblidhet në seancë plenare, në të cilën do të shqyrtohet për herë të parë Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Buxhetin e Kosovës për vitin 2017.

Në seancën e sotme pritet të formohet Komisioni ad-hoc për përzgjedhjen e kandidatëve për një anëtar të Komisionit të Pavarur të Mediave, si dhe të shqyrtohet raporti vjetor i auditimit i Zyrës Kombëtare të Auditimit për vitin 2016, njofton Klan Kosova.

