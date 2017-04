21:08, 6 Prill 2017

Ndërsa nuk dihet ende se si do të zgjidhet kriza politike, me opozitën që nuk hyn në zgjedhje pa qeveri teknike nga njëra anë dhe me Ramën që duket i vendosur për të shkuar i vetëm nga ana tjetër, një tjetër “patate e nxehtë” mbetet edhe zgjedhja e Presidentit të Shqipërisë.

Në mbledhjen e Konferencës së Kryetarëve, kreu i Kuvendit Ilir Meta ka thënë se do t’i kërkojë shërbimit juridik një memo për afatet e fillimit të procedurave për zgjedhjen e Presidentit, procedura që sipas ligjit nisin jo me herët se 13 prilli dhe jo më vonë se 9 korriku, shkruan Lapsi.al.

Por mbetet e paqartë se si do të bëhet zgjedhja e presidentit të ri të vendit, në një kohë që opozita mungon në Kuvend dhe në kushtet kur edhe Ilir Meta ka përafruar qëndrimet me Bashën.

Rama ndërkohë pa LSI-në vështirë t’i bëjë numrat në Kuvend për zgjedhjen e kreut të ri të shtetit.

