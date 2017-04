8:50, 25 Prill 2017

Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje!, Rexhep Selimi, ka bërë me dije se Kuvendi dhe Qeveria tashmë kanë dalë totalisht jashtë funksionit të tyre.

Ai ka thënë se edhe veprimet e partnerëve të koalicionit po tregojnë se vendi së shpejti do të shkojë në zgjedhje.

Në një intervistë dhënë për gazetën “Epoka e re”, Selimi ka deklaruar se vendi do të shkojë në zgjedhje të reja parlamentare jo pse duan PDK-ja dhe LDK-ja, por sepse këto dy subjekte politike nuk mund të rezistojnë.

“PDK-ja dhe LDK-ja ka kohë që janë në fushatën e pashpallur. Kjo tregon se vendi po shkon në zgjedhje të parakohshme jo pse duan ata, por për shkak se nuk mund të rezistojnë edhe më tutje”.

“Edhe Kuvendi dhe Qeveria tashmë kanë dalë totalisht nga funksioni. Po bëjnë fushata ilegale hajnisht, duke mos e shpallur as ditën e zgjedhjeve e as ditën e nisjes së fushatës. Sidoqoftë, as fushatat ilegale nuk mund t’i shpëtojnë nga humbja e pushtetit”.

Intervistën e plotë mund ta lexoni këtu.