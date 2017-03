19:30, 6 Mars 2017

Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm të Kuvendit të Republikës së Kosovës, ka dhënë një sqarim në lidhje me çështjen e ngritur nga deputetja Besa Gaxheri, ku kishte thënë se dikush kishte bërë atentat në të duke çarë gomat e makinës.

Deri te çarja e gomave, thuhet se ka ardhur për shkaqe objektive dhe pamexhanueshme, transmeton Klan Kosova.

“Bashkëndiejmë shqetësimin me deputeten Besa Gaxherri dhe pasagjerët e tjerë dhe njëkohësisht shprehim keqardhjen tonë për rastin”, thuhet në komunikatën e Zyrës së Sekretarit të Kuvendit.

“Vlerësojmë se para deklarimeve publike për raste të tilla, është e udhës që shqetësimet të adresohen në relacionet e brendshme institucionale, për të marrë edhe sqarimet përkatëse”.

“Konfirmojmë që në automjetin me targa 2Z 027 02, më datë 26. 02. 2017, gjatë lëvizjes në relacionin Durrës-Prishtinë, ka ndodhur çarja e dy gomave, në intervale të ndryshme kohore, ndërsa automjeti nuk ka pësuar asnjë dëm tjetër dhe me të ka vazhduar udhëtimi për në Prishtinë”.

Aty thuhet se automjeti ishte i pajisur me goma të tipit “Hankok”, nga data 23. 12. 2010, por të përdorura vetëm gjatë sezonit dimëror.

“Të njëjtat goma, për sezonin dimëror 2016-2017 i janë vendosur automjetit më 14. 11. 2016. Në momentin e vendosjes, gomat kanë pasur të kaluar 12 780 km, ndërsa në kohën e çarjes, 16 826 km”.

“Bazuar në faktet e lartpërmendura, konstatojmë me përgjegjësi se deri te çarja e gomave ka ardhur vetëm për shkaqe objektive dhe të pamenaxhueshme.”

Sqarimi thuhet se ka të bëjë me heqjen e dilemave lidhur me kualifikimet dhe pretendimet që janë shfaqur në mënyrë të njëanshme në seancë.