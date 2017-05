19:49, 2 Maj 2017

Edi Rama i ka bërë sërish thirrje opozitës që të marrë pjesë në zgjedhjet e 18 qershorit, por kësaj rradhe me një kusht.

Nga Elbasani, Rama deklaroi se për të marrë pjesë në zgjedhjet parlamentare, opozita si fillim duhet të votojë Vettingun, shkruan Lapsi.al.

“Ata të kthehen në rrugën që të humbën për zgjedhjet në 18 qershor. Por që të hyjë në zgjedhje, në radhë të parë duhet të shkojnë në Kuvend, të votojnë vettingun, Po votuan vettingun, i mirëpresim që të shkojmë në 18 qershor. Erdhën, nuk erdhën ata, është detyra jonë, është detyra e secilit prej nesh që të mirëpres çdokënd që do të vij me ne”, – deklaroi Rama nga takimi me të rinjtë në Elbasan.