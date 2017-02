20:24, 4 Shkurt 2017

Vëllezërit Hajdar e Roland Shkupi së bashku me familjet e tyre çdo ditë zgjohen me frikën se mos po shembet vendi ku janë strehuar në Gjakovë.

E madje as prona ku ata jetojnë nuk është e tyre por e një banori serb, i cili nuk jeton më këtu.

Këta përveç problemit të banimit, shpeshherë kanë edhe telashe për ushqim e gjëra tjera elementare, ndërsa kërkesave të tyre për gjetjen e një zgjidhje për banim nuk iu është përgjigjur komuna e Gjakovës.

Mirëpo, zëdhënësi i komunës së Gjakovës Ali Tafarshiku, i kontaktuar nga Klani pas vizitës në këtë familje, tha përmes telefonit se kërkesa e Roland Shkupit për banesë sociale është marrë parasysh, dhe se ai është njëri nga përfituesit e 46 banesave sociale në këtë komunë.

Por derisa emri i Rolandit, do të bëhet publik javën e ardhshme, Hajdari, sipas Tafarshikut, duhet ta pres afatin e marsit, pasi kësaj radhe nuk kishte aplikuar për banesë.

Kronikë nga Merita Neziri

Interesante