19:42, 9 Korrik 2017

Anxhela Martini është njëra ndër modelet shqiptare më të bukura!

Por, ajo një gjë të tillë vazhdimisht po e dëshmon duke publikuar fotografi të saj në llogarinë e Instagram, transmeton Klan Kosova.

Imazhi i saj i fundit me mbishkrimin ”Duke shëtitur me të voglin tim ”, Anxhela, vendosi të marr vëmendjen e të gjithëve gjatë qëndrimit të saj në Milano teksa ndante kohë me qenushin e saj të vogël.

Bukuroshja me origjinë shqiptare, u pa e veshur me një fustan të bukur që i theksonin mjaft mirë linjat e saj trupore!

