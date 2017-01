14:40, 12 Janar 2017

Nuk ka shumë kohë që ajo u bë nënë për të dytën herë.

Aktorja kosovare Teuta Krasniqi, po e përjeton me shumë dashuri çdo moment me familjen e saj, së cilës në tetor iu shtua edhe një anëtare me emrin Kaia.

Ajo dhe bashkëshorti i saj Adonis Morina janë bërë prindër të Kaias dhe momentet me të voglën, po i ndajnë edhe me publikun.

“Qe kush po na ngroh në këto ditë të ftohta”, shkruan Teuta në profilin e saj në Instagaram, duke e prezantuar vajzën e ëmbël 3 muajshe.

…qe kush po na ngroh në këto ditë të ftofta 🙏🙏🙏 motra vockël Kaia ❤️❤️❤️ @adonismorina7 A photo posted by Teuta Krasniqi (@teutakrasniqi) on Jan 11, 2017 at 9:16am PST

Interesante