10:11, 20 Mars 2017

Komuna e Prishtinës ka njoftuar se sa i përket shfrytëzimit të hapësirës publike para objekteve në të cilin kryhen shërbime tregtare dhe hoteliere që nga data 31 mars ekipet e kësaj komune do të jenë të terren për të bërë verifikimet e nevojshme.

Siç bëhet e ditur në një njoftim për media të komunës që udhëhiqet nga Shpend Ahmeti , në rastet kur do vërehen shmangje nga pagesa do të shqiptohen gjoba dhe do të bëhet konfiskimi i inventarit/mallrave nga hapësira publike.

“Përveç kësaj, shfrytëzuesit që nuk i kryejnë obligimet për sezonin paraprak, nuk do të mund të pajisen me lejet për shfrytëzim të hapësirës publike gjatë sezonit verore”, thuhet mes tjerash në njoftim, transmeton Klan Kosova.