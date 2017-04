12:28, 19 Prill 2017

Presidenti i Partisë Popullore të Serbisë i ka bërë thirrje qeverisë serbe që kryeministrin e Shqipërisë, Edi Ramën ta shpall “persona non grata” në Serbi për shkak të deklaratave të tij në lidhje me mundësinë e bashkimit të Shqipërisë me Kosovën.

Në një deklaratë me shkrim për mediat, Popoviq thotë se partia e tij deklaratën e Ramës e sheh si kërcënim serioz se “Shqipëria në të ardhmen planifikon anekisimin e Kosovës e që sipas Kushtetutës sonë është pjesë përbërëse dhe e patjetërsueshme e Serbisë”, transmeton Klan Kosova.