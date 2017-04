Ervin Dalipaj, ish-zyrtar i lartë i Policisë, u vra dje, ndërsa ishte i shpallur në kërkim me akuzat e rrëmbimit të personit dhe vrasjes, si dhe përdorim të padrejtë të uniformës.

Ervin Dalipaj kishte një karrierë rreth 12- vjeçare në Policinë e Shtetit. Ai u largua në vitin 2013, pas aksionit “Fundi i Marrëzisë”. Pak javë pas shkarkimit të tij nga Policia, Ministria e Brendshme bëri një padi penale në prokurori ndaj Dalipajt dhe disa oficerëve të tjerë, të cilët i akuzoi për dekonspirim të aksionit kundër kazinove e lojërave të fatit.

“Nisur nga konstatimet e bëra për një numër shkeljesh ligjore gjatë operacionit, me urdhër të ministrit Saimir Tahiri, SHKB ka nisur hetimet në të gjithë sektorët e luftës kundër krimit ekonomik, të cilët me mosveprimet e tyre në përmbushje të planit të masave të hartuar nga Drejtoria e Përgjithshme u kanë krijuar mundësinë subjekteve të ndryshme të fshehin aktivitetin e tyre të paligjshëm”, thuhej në një deklaratë të lëshuar nga Ministria e Brendshme, pas shkarkimit të Ervin Dalipajt e disa oficerëve të tjerë.

Ndërkohë që Policia e Shtetit nuk kishte arritur ta gjente dhe në sistemin TIMS nuk rezultonte të kishte dalë nga vendi, Ervin Dalipaj është ndjekur nga autorët e atentatit dhe është ekzekutuar ditën kur kishte gjyqin në Tiranë, shkruan “Panorama”..

Në fakt, Dalipaj kishte drejtuar sektorin e Antikrimit Ekonomik të Tiranës në kohën kur u shkarkua. Ai kishte qenë drejtues i atij sektori dhe pjesë e grupit hetimor që arrestoi Bashkim Tahirin, babain e Saimir Tahirit, me akuzën e kontrabandës së ilaçeve.

Për këtë arsye, largimi i Dalipajt nga Policia e Shtetit u perceptua shpesh edhe si një hakmarrje politike, ndërkohë që pasi padia e bërë për dekonspirim e aksionit ndaj kazinove nuk u vërtetua.

KUSH ISHTE DALIPAJ

Ervin Dalipaj, 37 vjeç, i përkiste brezit të oficerëve të rinj të Policisë së Shtetit, ku pas përfundimit të Akademisë së Policisë e nisi punën si inspektor rendi në Tropojë. Dalipaj, me origjinë nga Kosova, ishte vendosur me familjen e tij në Elbasan, ku shkoi me detyrë në Polici pas transferimit nga Tropoja.

Më vonë, Ervin Dalipaj do të transferohej me detyrë në Policinë e Rinasit, ku pati edhe rritje në karrierë deri në shef krimesh në komisariatin e aeroportit. Në vitin 2012, Ervin Dalipaj u bë pjesë e administratës së Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm, por për arsye që ende nuk dihen nuk qëndroi gjatë në atë strukturë.

Pak kohë pasi ishte emëruar në SHKB, detyra e Dalipajt ndryshoi duke u transferuar në Drejtorinë e Policisë së Tiranës. Në këtë drejtori 37- vjeçarit iu besua drejtimi i sektorit të Antikrimit Ekonomik në policinë e kryeqytetit. Këtë detyrë Dalipaj e mbajti për më shumë se një vit, deri në vjeshtën e vitit 2013, kur me urdhër të ministrit të Brendshëm, Saimir Tahiri, u shkarkua bashkë me disa oficerë të tjerë.

Pas largimit nga Policia e Shtetit, Ervin Dalipaj qëndroi pa punë për një periudhë të gjatë kohore, derisa në janar të vitit 2016 emri i tij doli në publik.

Arsyeja ishte një akuzë e rëndë që iu bë në lidhje me pjesëmarrjen në rrëmbimin e më pas vrasjen e shtetasit Gazmend Çollaku në Durrës.

“Ervin Dalipaj dhe Denis Shtraza, në bashkëpunim midis tyre dhe në bashkëpunim edhe me dy persona të tjerë, ende të paidentifikuar, kanë rrëmbyer shtetasin Laert (Gazmend) Çollaku”, ka thënë Prokuroria.