Zidane apo Ronaldo, kush është më i miri?

I dyti, padyshim.

Dhe këtë e thotë i pari, një galaktiko si lojtar dhe galaktiko si trajner.

Zinedine Zidane e ka pranuar se Cristiano Ronaldo është lojtar më i mirë sesa ka qenë vetë, ndonjëherë, përcjellë Klan Kosova.

Francezi me origjinë algjeriane është pyetur se kush do të ishte më i mirë, nëse do të luanin në të njëjtë kohë.

Legjendari u përgjigj thjesht: “Ronaldo, pa asnjë dyshim”.

“Ai shënon gola dhe kjo është më e rëndësishmja në futboll”, shtoi Zidane.

Megjithatë, trajneri i madrilenëve i tha pak fjalë të mira edhe për vete.

“Unë kam luajtur goxha mirë, por shënimi i golave nuk ishte specialiteti im”, tha ai. “E vërtetë që i kam shënuar disa gola të rëndësishëm, por jo aq shumë sa ai (Ronaldo). Unë isha më i mirë në asistime”.

Zidane ka luajtur për Realin, por edhe për Juventusin, gjatë karrierës së tij si futbollist. Me të fundit nuk ka arritur ta kap Championsin. Me Madridin po.

Dy ekipet takohen sonte, në Kardif, në njërën nga finalet më historike të Ligës së Kampionëve. Real po pret ta fitojë titullin e 12 në këtë garë, dhe të dytin në po kaq vite. Juventus është duke ëndërruar kthimin e trofeut në Torino, për herë të parë pas 21 vjetëve./KlanKosova/

