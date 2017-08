11:23, 23 Gusht 2017

Aleanca Kosova e Re ka vendosur që si kandidat për kryetar të Ferizajt ta nomonojë Amir Rexhepin.

Pretendenti për postin e të parit të këtij qyteti me anë të një postimi në llogarinë e tij në Facebook ka falënderuar kryetarin e degës së kësaj partie në Ferizaj, Labinot tahirin dhe kreun e AKR-së, Behgjet Pacollin.

“Miq te dashur, nga dega e AKR-se ne Ferizaj, kam marre mbeshtetjen qe ne zgjedhjet lokale qe do te mbahen me 22 tetor, te jem kandidat per kryetar te Ferizajt”.

“Falenderoj kryetarin e deges z.Labinot Tahirin dhe presidentin e AKR-se z.Behgjet Pacollin per besimin qe ma kane dhene qe te jem kandidat per kryetar te Ferizajt.Se bashku do te angazhohemi qe t’ia kthejme dinjitetin qytetit te Ferizajt.

Na prifte e mbara!”, ka shkruar ai, transmeton Klan Kosova.

Rexhepi është historian me profesion.

