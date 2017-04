20:30, 6 Prill 2017

Format trupore të Kate Hudson i kanë lakmi pothuajse të gjitha gratë gjithandej botës.

Dhe për këtë, ajo ka vetëm një person për të falenderuar: Oprah.

“Me duhet të tregoj të vërtetën, Oprah është inspirimi im për të pasur një trup me forma të mira. Unë thjesht mendoj se ajo është dhe do të mbetet përgjithmonë, një grua. Ju doni të bëni diccka të shëndetshme, por a e dini se çfarë? Gratë ndryshojnë. Gratë i mbajnë fëmijët për nëntë muaj, i lindin ata dhe i ushqejnë me gji”, ka thënë ajo në një intervistë për Vogue Magazine.

“Ne jemi shumë të zëna dhe vazhdimisht kemi diçka për të bërë. Trupi i një femre është ndryshe nga ai i një mashkulli, mënyra se si formohet dhjami dhe se si largohet ai është ndryshe tek meshkujt dhe tek gratë”, ka vazhduar tutje ai.

Oprah është njohur gjithmonë se ka pasur një peshë të madhe trupore për shumë vjet me radhë, por së fundmi ajo ka humbur disa kilogramë.

Ajo nuk ka treguar se sa kilogramë në fakt ka humbur por ka deklaruar se ka humbur goxha kilogramë.

Hudson në ndërkohë ka treguar se mënyra se si ajo rrin në formë është “pilates”.

