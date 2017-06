18:49, 22 Qershor 2017

Udhëheqësi për Kosovë, i fondit amerikan MCC, Petrit Selimi, ka thënë se Kosova ka përfituar afër 50 milionë dollarë nga qeveria e SHBA-së.

Sipas Selimit nga një fond i tillë do të përfitojnë shumë qytetarë të Kosovës, sidomos për të trajtuar problemin më të madh në vend për biznese, atë të energjisë elektrike, transmeton Klan Kosova.

Ai në emisionin Info Magazine të Klan Kosova, tha se përfitues të këtij fondi do të jenë dhe familjet e shtresave të varfra pasi fatura e rrymës do pësojë ulje.

”Projekti kryesor që do të realizohet nga ky fond, është në energji. Rryma është problemi më i madh. Mijëra shtëpi kosovare do të jenë përfitues të izolimit apo planeve solare”.

”Përkohësisht shtresat e varfra do të përfitojnë pasi do të iu ulët fatura e rrymës. Investimet do të ndodhin në vitin e ardhshëm 2018 – 2019. Mjetet e shtëpiat që do të përfitojnë nga këto grande duhet të mos kenë ngecje dhe vonesa”.

”Shumë është në fokus për t’ju treguar qytetarëve se si kursehet rryma”

Tutje Selimi, tha se në kuadër të këtij fondi ku qytetarët e Kosovës do të jenë përfitues të grandeve, do të ketë vend edhe për projektin e ambientit pasi në shumë raste Prishtina gjatë stinës së dimrit del të jetë ndër qytetet më të ndotura në Europë, transmeton Klan Kosova.

”Ambienti realisht preket në të gjitha fushat. Ne kemi një projekt të veçant për sistemin e matjes së ajrit”.

”Prishtina në disa momente të dimrit është ndër qytetet më të ndotura në Europë por mesatarja nuk e tregon se jemi më të ndoturit në Europë. Do të jetë një bashkëdyzim i projekteve të tjera”.

Interesante