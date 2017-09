11:52, 7 Shtator 2017

Mimoza Kusari Lila është shprehur e indinjuar me mos paraqitjen ne Kuvend të deputetëve të koalicionit PAN, duke thënë se sipas saj duket që ndarja e pushtetit dhe pazaret janë me të rëndësishme se respekti për shtetin.

E para e Atlernativës po ashtu deklaroi se ata do të rikthehen në seancë sa herë që thirren, por bëri me dije se nuk do ta votojnë Veselin dhe qeverinë Haradinaj.