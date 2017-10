15:11, 13 Tetor 2017

Kandidatja për Kryetare të Komunës së Gjakovës nga Alternativa, Mimoza Kusari Lila, ka takuar aktorët e teatrit “Hadi Shehu” në Gjakovë.

Kusari-Lila është shprehur e kënaqur me situatën aktuale të teatrit, duke kujtuar gjendjen e dyerve të mbyllura për aktorët në mandatin e ish-qeverisjes, deri tek rikthimi për katër vite qeverisje të zgjidhjes së statusit të tetarit, përfshirjen e aktorëve të vjetër në listën e pagave si dhe angazhimin e aktorëve të rinjë.

“Gjatë katër vjeqarit të kaluar, kemi arritur të mundësojmë realizimin e 37 shfaqjeve dhe 85 koncerteve dhe festival të ndryshme. Për katër vitet e ardhëshme do të funksionalizojmë kinemanë e qytetit, do vazhdojmë mbështetjen për teatrin “Hadi Shehu”, si dhe do renovojmë në tërësi ndërtesën e Pallatit të Kulturës “Asim Vokshi”, ka thënë ajo, njofton Klan Kosova.

Aktorët e teatrit “Hadi Shehu”, kanë shfaqur mirënjohjen për punën dhe angazhimin e Kryetares për zgjidhjen e statusit të teatrit dhe për përfshirjen e aktorëve të vjetër në listat e pagave.

