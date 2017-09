14:44, 29 Shtator 2017

Kryetarja e Alternativës, Mimoza Kusari-Lila, sot ka takuar pensionistët e Gjakovës me të cilët ka bashkëbiseduar rreth qeverisjes katër vjeçare si dhe planet për programin e ardhshëm qeverisës.

Kusari-Lila ka thënë se gjatë kohës sa ajo ka qeverisur me Gjakovën janë realizuar projekte madhore në interesin e përgjithshëm të qytetarëve të Komunës së Gjakovës, njofton Klan Kosova.

“Është shumë rëndësishme që projektet që kemi filluar tash e katër vite, të finalizohen në një mandat të ardhshëm për të vulosur suksesin në Gjakovë. E këtë do ta arrijmë me barazi dhe respekt për të gjithë ata që e meritojnë dhe punojnë me nder” është shprehur Kusari Lila.

Mbi të gjitha, ajo ka thënë se ndjehet shumë e nderuar kur sheh fytyrat e buzëqeshura të njerëzve pasi qe kjo është formë e madhe e falënderimit dhe motiv shtytës për të vazhduar rrugëtimin në të ardhmen.

