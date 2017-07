8:25, 7 Korrik 2017

Kryetarja e Alternativës, Mimoza Kusari-Lila, ka paralajmëruar se dy deputetët e kësaj partie nuk do ta mbështesin Qeverinë Haradinaj.

Ajo ka treguar se do të votojnë kundër kësaj Qeverie meqë koalicionin PDK-AAK-Nisma e konsideron jo të denjë për t’i çuar përpara proceset e Kosovës.

Në një intervistë për gazetën “Epoka e re”, Kusari-Lila ka thënë se ata deputetë që do t’i ndihmojnë PAN-it për ta formuar Qeverinë do të vendosin njollë në karrierën e tyre politike dhe me këtë votim mund të përshëndeten me jetën e tyre politike.

Kusari-Lila ka theksuar se, edhe nëse PAN-i arrin ta formojë Qeverinë, ajo do të jetë jetëshkurtër. “Nuk kam dyshim se Qeveria e PAN-it do të jetë shumë më jetëshkurtër sesa të tjerat që i kemi pasur deri më tani”, është shprehur Kusari-Lila.

