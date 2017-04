22:16, 19 Prill 2017

Juristja e specializuar për çështje të mediave, Flutura Kusari, ka reaguar lidhur me fjalimin e deputetit Albin Kurti ku ka përmendur edhe televizionin Klan Kosova duke e cilësuar si “fabrikë virtuele televizive për amortizimin e pakënqësisë së qytetarëve”.

“Sot deputeti Albin Kurti duke e keqpërdorë foltoren e Kuvendit të Kosovës ka sulmuar rëndë televizionin Klan Kosova duke e quajtur atë “fabrikë virtuele televizive për amortizimin e pakënqësisë së qytetarëve”.

“Logjika e tij që të sulmojë mediat në këtë mënyrë nuk dallon nga ajo e Donald Trump-it i cili me sloganin “lajmet e rrejshme” vazhdimisht sulmon mediat në ShBA. Në fjalimin e tij, deputeti Kurti qenka bazuar në praktikat në ShBA dhe si duket e konsideron Trump-in si shembull në raportin e tij me mediat, gjë që nuk është ashtu”, ka shkruar Kusari në llogarinë e saj në Facebook, njofton Klan Kosova.

Madje sipas saj, edhe “Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës (AGK) duhet të reagojë për këtë rast, dhe të dënojë sulmin e VV-së ndaj televizionit Klan Kosova dhe t’i dalë në mbrojtje gazetarëve”.



Më poshtë statusi i saj i plotë:

Në fakt, në sulmin që Lëvizja Vetëvendosje! (VV) paska organizuar ndaj televizionit Klan Kosova ka pak vend për t’u çuditur pasi që VV-ja tashmë e ka dëshmuar që beson në zbatim të njëanshëm të të drejtës së lirisë së shprehjes. Sipas tyre, kjo e drejtë duhet të vlejë vetëm për ata që pajtohen me qëndrimet e VV-së, ndërsa kritikuesit e saj nuk duhet të gëzojnë të drejtën e lirisë së shprehjes.

Ka disa vjet që këtë mendësi VV-ja dhe anëtarët e saj mundohen të na e bëjnë të qartë përmes disa veprimeve konkrete:

1) Duke kërkuar nga mediumet që gazetarë të caktuar, raportimet e të cilëve nuk u pëlqejnë, të mos ndjekin ngjarjet e tyre;

2) Duke refuzuar të ofrojnë informata dhe duke shkëputur bashkëpunimin me mediume që janë kritike ndaj politikave të tyre;

3) Duke u premtuar publikisht gazetarëve që nëse vijnë në pushtet do t’i tërheqin zvarrë e do t’i dërgojnë në burg (kërcënim ky që është ‘tërhequr’)

4) Duke linçuar gazetarët që janë kritikë ndaj tyre, përmes aktivizimit të ‘armatës’ së njerëzve online me shpresën e pashpresë që do t’i bëjnë të heshtin

VV-ja është e obliguar që të bashkëpunojë me të gjitha mediumet dhe të ofrojë informacione. Disa mediume do të raportojnë saktë e disa mediume nuk do të raportojnë saktë, mirëpo kjo nuk ia jep të drejtën VV-së që informatat t’i plasojë vetëm në mediumet që zgjedhë ajo ose të mos i plasojë fare. Biles, edhe vetë Trumpi nuk ka shkuar aq larg sa të shkëpusë tërësisht bashkëpunimin me gazetarët e CNN-it dhe New York Times-it të cilët ende kanë të drejtë të raportojnë nga Shtëpia e Bardhë, ndonëse nuk pajtohet me politikat redaktoriale të tyre.

Në krahasim më partitë tjera politike VV-ja dukshëm dallon për të mirë nga subjektet tjera politike dhe një gjë e tillë është reflektuar në media falë punës së gazetarëve.

Mirëpo VV-ja duhet ta kuptojë që puna e gazetarëve nuk është ta lavdërojnë atë për punët e kryera por ta mbajnë atë përgjegjës dhe t’i kërkojnë llogari për punët e pakryera.

Politikën redaktoriale të Klan Kosovës dhe të mediumeve tjera nuk e vendosë VV-ja por gazetarët e saj. Pakënaqësitë e saj eventuale ndaj mediave VV-ja mund t’i shprehë vetëm përmes ankesave e padive e jo duke i sulmuar ato njëanshëm nga Kuvendi i Kosovës.

Siç kanë thënë gjykatësit në Strasburg, e drejta e lirisë së shprehjes nuk mbron vetëm informacionet ose idetë e pranueshme nga publiku dhe ato që konsiderohen jo-ofenduese, por mbron edhe informacionet ose idetë që fyejnë, tronditin ose shqetësojnë; të tilla janë kërkesat e pluralizmit, tolerancës dhe mendjes së hapur, pa të cilat nuk mund të ketë një shoqëri demokratike.