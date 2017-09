13:23, 29 Shtator 2017

Ish-lideri i Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti, në konferencën e Fondacionit të Kosovës për Shoqëri të Hapur ka thënë se Lëvizja Vetëvendosje nuk ka qenë asnjëherë kundër dialogut me Serbinë, por ka qenë kundër dialogut pa parime.

Sipas Kurtit, dialogu i tanishëm nuk ka bërë që të integrohen serbët në Kosovë e as Kosova të shkojë në BE, por shtoi se njëherë duhet të bëhet dialog me serbët e Kosovës, transmeton Klan Kosova.

“Është një dialog asimetrik, me të cilën Kosova ka qenë më shumë temë sesa palë”, tha Kurti.

“Në zyrën e Mogherinit, Bashkimi Evropian s’ka qenë ndërmjetësues por pacifikues”, tha ndër të tjera Kurti.

