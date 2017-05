17:47, 22 Maj 2017

Kandidati për Kryeministër nga radhët e Vetëvendosjes, Albin Kurti pas vizitës të disa bizneseve të vogla në Shtime, ai vizitoi një fermë në Sallagrazhdë të Suharekës, njofton Klan Kosova.

Me këtë rast, Kurti u njoftua për së afërmi me punën e kësaj ferme e cila udhëhiqet nga një femër me emrin Drita Kabashi.

