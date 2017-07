21:27, 6 Korrik 2017

Albin Kurti, kandidat për kryeministër nga Lëvizja Vetëvendosje, ka thënë në Zona e Debatit në Klan Kosova se partia e tij është e vendosur që të formojë qeverinë dhe se këtë po mendon ta bëjë me koalicionin LDK-AKR-Alternativa.

“Vetëvendosje është e vendosur që të formojë qeverinë e re të Kosovës e bindur që Kuvendi i ri duhet të vijë me qeveri të re që s’mund të jetë nga regjimi i vjetër”, ka thënë Kurti.

“Ne i kemi dhënë prioritet këtij koalicionit LAA. LDK-ja hyri në pushtet në kushtet kur shteti ishte i kapur dhe ky shteti i kapur edhe e nxori nga qeveria”.

“Ne me koalicionin LAA do ta kishim një shumicë të konsoliduar shqiptare, por duke mos përjashtuar që të na bashkëngjiten edhe nga koalicioni PAN të cilët do të shkëputen pas dëshimti të tentimit të parë për ta formuar qeverinë”.

“Neve na presin bisedime me koalicionin LAA, do të fillojmë nga programi, nga temat e çështjet, jo nga emrat. Është rrafshi i bisedimeve për programon në fusha të caktuara, por së pari për çështjet e mëdha nacionale. Pozita e kryeministrit i takon subjektit dhe jo individit”.

Kurti në fillim të emisionit ka folur edhe për rezultatin e zgjedhjeve të reja dhe përse Vetëvendosje fitoi 32 deputetë – më shumë se asnjëherë tjetër.

“Kësaj radhe më ndryshe ishte rezultati dhe jo gjëra të tjera. Arritja jonë ishte fryt i një pune shumë vjeçare. Ne kemi qenë sikur ata fermerët që mbjellin ullinj që rezultatet i marrin pas 15 vjetësh. Ky rezultat paraqet gjënë kryesore të ndryshme e të re”.

“Ndryshimi estetik ka qenë një vendim i përbashkët mes shtabit zgjedhore dhe një personi si unë që kam qenë gjithmonë ushtar i dëgjueshëm. Po të ishte dikush tjetër shef shtabi mbase do të ishte gjithçka ndryshe. Por, unë nuk besoj se kjo ka qenë vendimtare. Mbase për të treguar se jemi gati për të qeverisur ka qenë e nevojshme”.

“Unë edhe më parë kam vënë kravatë – siç kanë qenë rastet ne kongres e senet amerikan, por kështu brenda vendit për ditë nuk e kam mbajtur kjo është e vërtetë. Gjithsesi, tash jetojmë në kohë kur dikush e shikon TV-në mbase edhe pa zë, dhe besoj që ka pasur ndonjë efekt, por s’ishte arsyeja kryesore e fitores”.

Kurti ka folur edhe për sloganin e Vetëvendosjes në fushatë.

“Slogani #mezemër është konsoliduar në ecje e sipër. Zemra jo vetëm që është e kuqe dhe është majtas, por ajo shënjon jetën, guximin, pasionin, dashurinë dhe vetëvendosje i përmbledhë të gjitha këto – e mbi të gjitha guximin e politikanit dhe dashurinë për vendin, pasi kur humbë shpresa, nuk duhet më shpresë, por guximi. Prandaj qytetarët para se të kenë shpresë u bënë të guximshëm dhe natyrisht se zemra është ajo e cila e simbolizon edhe guximin”.

