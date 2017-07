22:31, 6 Korrik 2017

Albin Kurti, kandidat i Vetëvendosjes për kryeministër vendi, ka thënë se programi i tyre ekonomik me qeverisjen e tij, do të jetë në harmonizim me partnerin tjetër të koalicionit.

I ftuar në Zona e Debatit të Baton Haxhiun, ai thotë se ekipa eksperte e subjektit të tij partiak, do të bëjë negociata me ata të koalicionit LAA për të realizuar një program ekonomik të suksesshëm, transmeton Klan Kosova.

”Programi ynë qeverisës ekonomik do të jetë i harmonizuar me partnerin tjetër në qeverisje e nuk do të jetë vetëm program i Qeverisjes Vetëvendosje”.

”Nëse kanë bërë koalicion CDU dhe SPD në Gjermani, programi qeverisës është program qeverisës i marrëveshjes”.

”Ekipi ynë i ekspertëve duhet të negociojë me atë të koalicionit LAA. Njerëzit nuk duhet të hudhen në një situatë të rrezikshme. Kur kanë një lloj sigurie ata rrezikojnë edhe më shumë. Nëse pajtohesh për drejtimin mund të flasësh edhe për shpejtësinë e trenit. Më shumë ka të bëjë me disa politikanë aty që mund të thuhet se vijnë nga vitet 70 ose 80-ta, por nëse shikoni se LDK është e suksesshme në ekonomi, ajo është e pasuruar nga programe të CDU –CSU”.

”Debatet e ministrave, nuk kuptojnë konfliktin në mes interesit publik dhe privat. Interesin publik nuk e shohin si interes të përbashkët të përgjithshëm. Negociatat nuk janë vetëm cështje të numrave por edhe cështje të bindjeve”.

