12:12, 7 Qershor 2017

Kandidati për kryeministër nga Lëvizja Vetëvendosje, Albin Kurti, ka vizituar Panairin e Librit që po mbahet sot në Prishtinë, njofton Klan Kosova.

Ai zgjodhi disa libra për t’i blerë ndërsa më shumë se gjysma iu dhuruan.

Kuri tha se është e rëndësishme që te fëmijët ta sjellin kulturën e leximit duke i pajisur bibliotekat e shkollave me libra dhe kënde të leximit.

“Kishte shumë botues dhe shumë libra. Të gjithë qytetarët e Kosovës duhet të vijnë këtu, të shohin libra e të blejnë libra”.

Ai tha se pas 11 qershorit Lëvizja Vetëvendosje do të bashkërendohet me Tiranën Zyrtare në mënyrë që politikat botuese të jenë të koordinuara, si dhe premtoi heqjen e tatimit mbi vlerën e shtuar për librat, pasi që nuk do ta trajtojnë librin si mall të zakonshëm.

Kurti shtoi se Vetëvendosja është subjekt që është i interesuar që ta sjellë në politikë dijen, shkencën dhe kulturën.

“Vetëvendosja dhe libri janë bashkë dhe do të jenë bashkë”, tha Kurti.

