22:48, 30 Maj 2017

I nominuari nga Lëvizja Vetëvendosje, Albin Kurti, ka thënë se duhet rritur shpenzimet dhe mbikqyrja në shëndetësi, njofton Klan Kosova.

“Jemi koshientë që buxheti i Kosovës shpenzon shumë pak për shëndetësi”, tha Kurti në Magazinën Zgjedhore të Klan Kosovës.

Ai tha se Kosova shpenzon për shëndetësi pesëfish më pak se Shqipëria.

“Duhet t’i rrisim shpenzimet dhe mbikqyrjen në shëndetësi”, tha ai.

Ai tha se qendrat spitalore në Prishtinë janë shembull për të gjitha qendrat spitalore në komunat tjera e madje edhe për Qendrën Klinike Universitare të Kosovës.

Për sistemin e shëndetësisë, Kurti tha se, në rast që subjekti i tij politik do të qeverisë, ata do ta bëjnë sistemin informativ shëndetësor dhe sigurimet shëndetësore.

“Me qeverisjen e Vetëvendosjes, gjithashtu shëndetin do ta shohim në një aspekt më gjithëpërfshirës”.

“Një ndër prioritetet e Republikës së Kovoës me qeverisjen tonë është që çdo fshat që i ka së paku 200 shtëpi ta ketë sistemin e kanalizimit”.

Kurti e lidhi shëndetësine me sport, duke thënë se talentet sportive po shpërthejnë jashtë vendi sepse ka infrastrukturë dhe program, e sipas tij nuk do të ketë nevojë për emigrim kur Vetëvendosja të jetë në qeveri.

Ai tha se këta talentë nuk kanë pasur trajtim të dinjitetshëm pasi që qartazi ministri iu mbivendoset profesionistëve në mënyrë absolute.

Ndër të tjera, Kurti tha se Vetëvendosja i ka seriozisht premtimet e veta, pasi që sipas mundësive të tyre, do të ndërtohet stadiumi sa më shpejt që të jetë e mundur.

“Nuk do të ketë qytetarë të zhgënjyer sepse me Vetëvendosjen nuk do të ketë qytetarë të gënjyer”, shtoi ai.