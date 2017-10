13:45, 2 Tetor 2017

Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti, ka shkruar në llogarinë e tij në Facebook se me hidhërim e ka pritur lajmin për vdekjen e Robert Elsie-t, studiuesit kanadezo-gjerman, për të cilin Kurti tha se “ka dhënë shumë për kulturën shqiptare”.

“Kontributin e Elsie-t në studimet albanologjike apo në përkthimet e tij mua nuk më takon ta vlerësoj, atë le ta gjykojnë specialistët”, shkruan Kurti.

“Megjithatë, duhet përmendur me shumë mirënjohje aktiviteti i tij i pandalshëm. Në një moment të amullisë vlerore e kulturore, kur banalja është bërë shumë pjellore, Robert Elsie me përgatitjen e publikimin online të antologjive të letërsisë dhe koleksioneve të folklorit e fotografisë, ai krijoi një pasqyrë ku shqiptari modern të mund të rrokte një gjerësi të kulturave e historive të kombit të tij”.

“E me përkthimet e letërsisë shqipe në gjuhë të tjera ai ka ndihmuar në komunikimin e kulturës sonë me botën. Për këto e për shumë të tjera do ta kujtojmë e do ta respektojmë Robert Elsie-n”.

klankosova.tv