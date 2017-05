21:49, 30 Maj 2017

Kandidati për kryeminsistër nga Lëvizja Vetëvendosje, Albin Kurti, ka thënë se nuk ka pasur asnjë kontakt se lëre më takim me kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafën, njofton Klan Kosova.

“Nuk kam pasur kurrfarë takimi me Mustafën, as kontakt nuk kam pasur me të se lëre më takim”

“Unë nuk i vlerësoj njerëzit kryekëput nga personaliteti i tyre, por nga pozita e tyre”, tha Kurti.

“Në kohën e VLAN-it, Isa Mustafa tingëllonte si Vëetëvendosje, kur doli atje tingëlloi krejt tjetër njeri”.

Kurti bëri të ditur se zyrtarë të LDK-së e kishin kontaktuar Vetëvendosjen 10 minuta pas mesnatës duke iu kërkuar me dëshpërim që të bëjnë diçka, me mesazhe të stilit “aman po merremi vesh, çfarëdo kompromisi”.

