21:04, 4 Qershor 2017

Kandidati për kryeministër nga Lëvizja Vetëvendosje, Albin Kurti, në një tubim të kësaj partie në Skenderaj, ka thënë se nuk ka dhunë më të madhe se varfëria te fëmijët.

Ai foli për papunësine dhe varfërinë në të cilën gjendje ai tha që është më shumë se gjysma e Kosovës, duke premtuar 4 mijë banesa sociale dhe 160 çerdhe për fëmijë.

“Për katër vjet të mandatit do t’i ndërtojmë 160 çerdhe dhe më shumë se ta pesfishojmë numrin e kopshteve për fëmijë”, tha Kurti në Skenderaj.

“Varfëria në përgjithësi e në veçanti te fëmijët do të eliminohet”.

“Nuk ka dhunë më të madhe se sa varfëria te fëmijët”.

“Gjithë fëmijët nga klasa e parë do ta kenë nga një shujtë falas, kifle e qumësht. E dimë që kiflja e qumështi nuk do t’i bëjnë fëmijët e barabartë por fëmijë të uritur nuk do të ketë”.

Ai bëri të ditur që Lëvizja Vetëvendosje për këto shujta do t’i shpenzonte 12 milionë euro, sa një kilometër asfalt i autostradës.

“Me qeverinë e Lëvizjes Vetëvendosje, nuk do t’i eliminojmë gropat e asfaltit në rrugë, por edhe gropat e urisë në stomakun e qytetarit të Kosovës”.

Kurti tha se as ata që thonë se janë krahu i luftës nuk janë krah i luftës, por as ata që thonë se janë krah i paqes nuk janë të tillë.

Ai krahun e luftës e ndau në krah materialist të luftës dhe krah idealist të luftës, ku tha se këta të parët kanë bërë koalicion ndërkaq këta të fundit janë pjesë e Lëvizjes Vetëvendosje.

Gjatë fjalimit të tij, Kurti sërish përmendi premtimet për ligjin anti-mafia, për xhipat e blinduar për gjykatës e jo për politikanë, shtimin e numrit të prokurorëve, gjykatësve dhe bashkëpunëtorëve të tyre profesionalë.

“Do ta miratojmë dhe zbatojmë ligjin anti-mafia për konfiskimin e pasurisë së fituar në mënyrë të paligjshme dhe të pandershme”.

Ai shtoi se do të ketë dhomë të veçantë anti-mafia dhe njësit të veçantë anti-mafia në prokurorinë e shtetit i lidhur drejtpërdrejt me Kuvendin e Republikës, të cilit do t’i raportojë.

Madje, Kurti shtoi se ata do ta realizojnë edhe ndonjë premtim të arsyeshëm të koalicioneve të tjera.

Ndër të tjera, ai premtoi edhe miratimin e ligjit për referendum, jo vetëm për çështje madhore nacionale por edhe për ato lokale.

Sigurimi shëndetësor, paga e lehonisë, sigurimi në punë ishin po ashtu pjesë e premtimeve të tjera që Kurti i dha në Skenderaj.

Kurti tha se është gabim të mendohet se Drenica ka lulëzuar vetëm se një kryeministër ka qenë nga ky vend, pasi që Drenica është në varfëri të madhe.

