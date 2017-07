21:59, 6 Korrik 2017

Albin Kurti, kandidat për kryeministër nga Lëvizja Vetëvendosje, ka thënë në Zona e Debatit në Klan Kosova se Kosova s’ka pasur nevojë për Gjykatën Speciale fare, pasi ajo vetëm do ta mjegullojë situatën.

Kurti pohoi se Kosovës i duhen gjykata normale, dhe jo gjykata të llojit tjetër.

“Ne kemi nevojë për gjykata normale, jo për gjykata Speciale, na kanë lodhur ‘specialcat’. UÇK e shkreta e ndali luftën, por lufta ndaj saj nuk u ndal kurrë. Kjo, është gjykatë vetëm një etnike, përveç tjerash dhe një ngrehinë e tillë do të sjellë shumë mjegull”.

“Efekti i Gjykatës Speciale, po ashtu po ka ndikim negativ, sepse i ka pasivizuar qytetarët të cilët nuk po kërkojnë me drejtësi, me idenë që ajo do të bëhet me Specialen”.

“Për Specialen, për këtë mynxyrë, qytetarët duhet ta kërkojnë përgjegjësinë për ata që e votuan amandamentimin e kushtetues që i hapi rrugë Gjykatës Speciale. Qytetari duhet t’u kërkojë përgjegjësi atyre”.

Kurti megjithatë ka thënë se “ka njerëz që nuk kanë bërë krime të luftës, por kanë bërë krime të paqes”, njofton Klan Kosova.

klankosova.tv