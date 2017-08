10:00, 1 Gusht 2017

I nominuari për kryeministër nga Lëvizja Vetëvendosje, Albin Kurti ka treguar se çfarë po diskutohet në takimet e fundit me ambasadoren gjermane në Kosovë, Angelika Viets dhe ambasadorët e tjerë.

“Në njërën anë diskutohen sfidat e seancës konstituive që do të mbahet më 3 gusht, ndërkaq në anën tjetër diskutohen qëndrimet dhe idetë e Vëtevendosjes atëherë kur ne do të jemi në Qeveri, e që konstitojnë me ato 40 prioritetet e Republikës që janë të fokusuara në zhvillim ekonomik të orientuar në punësim, në shëndetësinë e cila është shumë cilësore me qëverinë tonë të ardshme e të tjera”.

“Diskutohet edhe për integrimet evropiane me ç’rast ne si përfaqësues të Vetëvendosjes theksojmë rëndësinë e partneritet edhe bilateral edhe multilateral me shtetet e perëndimit, veçanërisht me SHBA-të dhe Gjermaninë”.

Sipas Kurtit, tashmë nuk ka kundërshtime nga faktori ndërkombëtar për qeverisjen e Vetëvendosjes, njofton Klan Kosova.

“Në vitin 2014, ka pasur edhe kritere shtesë për qeverisjen e Vetëvendosjes, përveç votave, tash më mund të thuhet se nuk ekzistojnë kritere të tilla, trajtohemi të barabartë”.

“Kushdo që formon shumicën parlamentare prej 61 deputërve do të krijojë Qeverinë e cila do të pranohet e mbështetet nga partnerët ndërkombëtar”.

“Nuk ka më kundërshtim për qeverisjen e Vetëvendosjes por ne e dimë se në bazë të vendimit të Gjykatës Kushtetuese nga vera e 2014 i pari për këtë ka të drejtë i nominuari i PAN-it”.

