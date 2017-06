16:27, 29 Qershor 2017

Kkandidati për kryeministër nga Lëvizja Vetëvendosje, Albin Kurti ka thënë se kjo lëvizje ka marrë 70% të votave që kanë ardhur nga mërgata.

“Këto ditë jam në Bruksel, ku përveç takimeve me zyrtarë të lartë të BE-së dhe me eurodeputetë po takoj e po falënderoj dhe pjesëtarë të mërgatës në Belgjikë. Por përmes këtij postimi dua të falënderoj shumë dhe mërgatën tonë në vende të tjera të botës”.

” Ne me qeverinë tonë do ta lehtësojmë procesin e votimit nga mërgata, jo pse mërgata voton për ne, por sepse mërgata e meriton, me kontributin ekonomik e kulturor që ajo ka dhënë e vazhdon të japë në Kosovë. Pra, edhe një herë, ju falënderoj nga zemra!”, ka shkruar ai në Facebook, transmeton Klan Kosova.

