21:09, 23 Maj 2017

Kandidati për kryemnistër nga radhët e Vetëvendosjes, Albin Kurti përmes një postimi në rrjetin social facebook ka thënë se Prishtina ishte e para që vendosi për ndryshimin anipse kishte pengesa nga niveli qëndror, por që nuk do t’i ketë pas 11 qërshorit. Në postimin e shoqëruar edhe më fotografi ai njoftoi se bashkë me të parin e Prishtinës Shpend Ahmeti kaluan një pasdite në kryeqytet në bashkëbisedim me kryeqytetasit.

Më poshtë gjeni shkrimin e tij të plotë.

Prishtina ishte e para që vendosi për ndryshimin, duke zgjedhur VETËVENDOSJE!-n. Pasditen e sotme bashkë me kandidatët nga Prishtina, e kaluam në bashkëbisedim me banorët e kryeqytetit. Pengesat që ia ka shkaktuar pushteti qendror Prishtinës së Shpendit, pas 11 qershorit nuk do të jenë më.

E në datën 12 qershor do të festojmë 12 vjetorin e Lëvizjes, e njëherazi ndryshimin e madh për Kosovën.

