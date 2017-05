21:49, 30 Maj 2017

Kandidati për kryeministër nga Lëvizja Vetëvendosje, Albin Kurti ka treguar se si e sheh Lëvizja Vetëvendosje themelimin e Ushtrisë së Kosovës në programin e saj.

“Deputetët e pakicës serbe nuk do të jenë unik e nën Beograd në udhëheqjen e Vetëvendosjes. Do të fillojë një pluralizëm edhe në korpusin politik tek pakica serbe”.

“Sa herë që Vetëvendosja udhëheqë dhe përcakton diskurs, atëherë edhe tek partitë e tjera e tek pakicat, vijnë në shprehje politikanët që duan dhe e pranojnë Kosovën dhe janë për progres të përgjithshëm”.

“Ushtria e Kosovës është e nevojshme, Vetëvendosja do të angazhohet për këtë çështje, me ekipet tona punuese do të përcaktojmë përmes një debati parlamentar e shoqëror që të shohim se cila do të jetë doktrina e struktura, armatimi e kështu me rradhë”.

Kurti që është i ftuar në Magazina Zgjedhore të Klan Kosovës ka thënë se Vetëvendosja nëse e merr qeverisjen e ardhshme do të bisedojë edhe me pakicën serbe për t’i bindur ata të votojnë pro themelimit të Ushtrisë së Kosovës.

“Do të provojmë të bindim sa më shumë deputetë për themelimin e ushtrisë, dhe sa më shumë deputetë serbë që e pranojnë një gjë të tillë do të jetë më mirë”.

“Ne planifikojmë të nisim një dialog me serbët lokal. S’ka askush arsye që të ketë frikë nga Vetëvendosja, duhet të kemi frikë nga këta politikanë të korruptuar”.

“Me pakicën serbe mund të bashkëbisedojmë për zhvillim, dhe ky dialog do të ishte në kapacitetin e tyre si pjesëtarë të shoqërisë, e jo si njerëz që kanë nacionalitetin serb”.

