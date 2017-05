22:52, 30 Maj 2017

I nominuari për Kryeministër nga Vetëvendosje Albin Kurti ka thënë se Flamurin e Kosovës nuk do ta valojnë.

“Ne atë flamur nuk e kemi sjell, atë flamur e kemi gjet aty. Ai është një flamur që nuk do ta valojmë”, tha Kurti në Magazina Zgjedhore në Klan Kosova.

“Edhe kur ka qenë në kuvend ne nuk e kemi hequr, e kemi lënë aty, mos ma impononi të tregojë se çfarë kam në zemrën time, e as çfarë flamuri mbajmë nëpër xhaketat tona”.

“Natyrisht këta flamuj do të jenë edhe më tutje athe, në Kosovë duhet të ketë simbole demokratike që janë në përputhje me lirinë tonë”.

“Vetëvendosje nuk do të merret me simbolet, por me vende të reja pune, arsim dhe të tjera”.

