11:09, 30 Tetor 2017

Kryeprokurori i shtetit Aleksander Lumezi, në “Javën për të drejtat e viktimave të krimit” ka zgjedhur që të flasë edhe për dyshimet që janë ngritur se ai ka falsifikuar dosjen për provimin e jurisprudencës, njofton Klan Kosova..

Terthorazi ai ka goditur ish-kryetarin e gjykatës kushtetuese dhe rektorin e Up Enver Hasani, duke thënë se do të kërkojë që problemet juridike të zgjidhen nëpërmjet rrugëve juridike e jo nëpërmjet hulumtimeve me qëllime të ulëta nga personi i dënuar për korrupsion.

“Dëshiroj të ju them se organi i akuzës dhe Kryeprokurori i Shtetit para disa ditëve janë goditur nga një i dënuar për korrupsion, e që janë duke e mbështetur edhe disa grupe të interesit të cilët shpesh herë flasin në emër të drejtësisë e në të vërtetë dëshirojnë ta shohin të dështuar sistemin prokurorial të Kosovës duke imagjinuar dhe shpifur situata të pavërteta.

Ju siguroj që unë kurrë nuk do të lejoj të denigrohet institucioni i Prokurorit të Shtetit e as puna ime me akuza të sajuara, e as kurrë nuk do të zbrapsem e frikësohem nga kërcënimet e shkatërrimit tim.

Unë besoj në fuqinë e drejtësisë dhe me këtë besim deri në fund do ta ushtroj detyrën time ashtu si e lejon Kushtetuta dhe ligji i vendit tonë dhe gjithnjë do të kërkoj që problemet juridike të zgjidhen nëpërmjet rrugëve juridike e jo nëpërmjet hulumtimeve me qëllime të ulëta nga personi i dënuar për korrupsion”, tha Lumezi.

Interesante