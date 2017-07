20:02, 6 Korrik 2017

Pak javë pas propozimit romantik në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ku shkuan për pushime, Granit Xhaka dhe Leonita Lekaj befasuan sot me fotogratë profesionale si çift.

Kjo la përshtypjen se dyshja po martohen sot megjithatë ceremoni nuk do të ketë. Prive.al ka arritur të mësoj se dasma në fakt do të zhvillohet pas disa ditësh me shumë të ftuar.

Në mesin e tyre, do ketë normalisht edhe shumë fytyra publike që janë miq të familjes, përfshirë sportistë dhe aktorë që do lënë anash çdo gjë për datën e caktuar të eventit. Detajet tjera priten të bëhen të ditura me kohë, transmeton Klan Kosova.

Interesante